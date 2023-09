Filha de Marcos Mion celebrou 15 anos em hotel cinco estrelas de São Paulo; saiba o valor da diária

Donatella, filha de Marcos Mion e Suzana Gullo, ganhou festa luxuosa para celebrar os 15 anos

Donatella Mion, filha do apresentador Marcos Mion (44) e de Suzana Gullo (47), celebrou seus 15 anos com uma festa luxuosa na noite desta sexta-feira, 22, em São Paulo. O evento foi realizado em um hotel cinco estrelas da capital paulista, que tem diárias que podem chegar à R$ 27 mil.

A filha de Marcos Mion celebrou seu aniversário no hotel Palácio Tangará, descrito como um "oásis urbano" em sua página do Instagram. O ambiente de luxo fica localizado no nobre bairro Panamby, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a página do hotel, é possível reservar espaços do Palácio Tangará para eventos corporativos, festas e até mesmo casamentos. As diárias dos quartos variam bastante, a depender do local escolhido, começando em R$ 2.226 e podendo chegar a R$ 27 mil.

A festa também contou com shows de Alok, Zeeba e Léo Picon, e teve nomes como Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro, Otávio Mesquita, Lúcio Mauro Filho, Rodrigo Bocardi e Didi Wagner na lista de convidados famosos.

Donatella é a filha do meio do apresentador do Caldeirão do Mion e Suzana Gullo. O casal, que está junto desde o ano de 2005, tem também outros dois filhos, Romeo (18) e Stefano (14). Na internet, Marcos Mion costuma mostrar alguns cliques ao lado da família.

A jovem é bastante discreta quanto à vida pessoal e possui um perfil fechado no Instagram, em que acumula pouco mais de 1.200 seguidores. Ela tem apenas 14 publicações na rede social, uma foto a menos do que em seu perfil do site VSCO, rede social de fotos.

Com 13 anos a filha de Marcos Mion decidiu fazer um internato em liderança na Suíça, com módulos em ativismo e moda. Na época, o apresentador contou que a jovem pediu para ir para a escola na Europa, que duraria seis meses, e então eles combinaram que passariam as férias juntos em família.

CONFIRA FOTOS DO HOTEL EM QUE DONATELLA, FILHA DE MARCOS MION, CELEBROU SEUS 15 ANOS: