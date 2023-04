Filha de Fabiola Gadelha ganha festão de princesa para seu aniversário de 1 ano

Com decoração personalizada em buffet de luxo, filha de Fabiola Gadelha celebra um ano em grande estilo; veja

A filha de Fabiola Gadelha (43), Yarin, fruto de seu casamento com Bruno Amaral (40), completou seu primeiro ano de vida e ganhou um festão todo personalizado para o momento. Nesta terça-feira, 18, a jornalista recebeu amigos e familiares em um buffet em São Paulo para comemorar a data.

Em grande estilo, a comunicadora celebrou o aniversário da caçula com o tema de princesas. Com uma decoração impecável, repleta de flores, cheia de balões, e de cores candy color, mais puxado para o rosa, a pequena desfrutou seu momento.

Além dos itens decorativos, a festa da filha de Fabiola Gadelha contou com uma mesa de doces, um bolo personalizado e muitos brinquedos para todos se divertirem. O espaço luxuoso foi todo completado com a decoração escolhida pela famosa.

A aniversariante ainda teve dois looks para o evento. Yarin usou dois vestidos no estilo princesa, o último, para os parabéns, foi um rosa todo brilhante, que combinou com o tom do vestido da mãe.

Veja como foi o aniversário da filha de Fabiola Gadelha:

Fabiola Gadelha arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com a filha caçula, Yarin, que completou 10 meses recentemente.

A apresentadora aproveitou o dia de TBT para recordar uma foto em que aparece com a herdeira na praia. No clique publicado no feed do Instagram, as duas aparecem usando um biquíni com a mesma estampa, e a barriga negativa da artista chamou a atenção dos fãs.

"Vai verão, vem verão de um TBTzão!", escreveu Fabiola na legenda da publicação, ganhando diversos elogios dos internautas. "Lindas, o clone da mãe", disse uma seguidora. "Beleza pura", escreveu outra. "Que lindezas", se derreteu uma fã. "Tá gata. Que corpão", observou mais uma.

Confira a foto de mãe e filha na praia:

