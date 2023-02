Ao lado da família, Fabiola Gadelha comemora o décimo mês da filha com festa temática: "Nossa fadinha"

Nas redes sociais, a apresentadora Fabiola Gadelha mostrou os detalhes da festa temática da filha caçula, Yarin

Fabiola Gadelha (42) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Yarin.

A menina, fruto de seu relacionamento com Bruno Amaral, completou 10 meses de vida neste sábado, 18, e a apresentadora reuniu a família para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, Fabiola compartilhou algumas fotos do evento, e mostrou a herdeira fantasiada de Sininho. Além disso, ela também mostrou Yarin sorridente ao lado do papai e dos irmãos, Adrian e Adriel, fruto de um relacionamento anterior.

"10° mesversario da nossa fadinha Yarin! Gratidão ao Nosso Deus generoso, que tem nos envolvido cada dia mais no seu amor!", disse a artista na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques. "Que linda", escreveu uma internauta. "Parabéns, princesa", falou outra. "É muito linda essa princesa. Que Deus abençoe sempre sua vida, gatinha linda. Que Deus derrame chuvas de bençãos sobre sua vida", comentou uma fã.

Confira as fotos da festa de mesversário da filha de Fabiola Gadelha:

Saída da Record TV

A apresentadora Fabiola Gadelha deixou a Record TV depois de 10 anos de parceria. Conhecida pelo apelido de Rabo de Arraia, ela encerrou o contrato com a emissora há poucos dias após entrar em um acordo. Por meio de vídeos nos stories do Instagram, ela falou sobre sua decisão de deixar a emissora.

"Passando mais para tranquilizá-los. Tá tudo bem, tá tudo certo. A vida é de etapas, né. E essa etapa de 10 anos de uma história construída [chegou ao fim]. Eu tenho muito que agradecer à Record, que me abraçou, que me deu muitas oportunidades. E eu levo no coração a Record, as pessoas que fazem a Record, que sempre estiveram do meu lado, me motivando, me ajudando. [...] Meu coração está cheio de gratidão, de alegria e felicidade, porque nós sabemos que quem está no comando é Deus. E ao mesmo tempo feliz e agradecida pela história que foi construída juntamente com a Record", disse ela em um trecho da gravação.

