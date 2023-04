Fabiola Gadelha posta cliques encantadores em família: "Pura alegria"

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou os seguidores ao compartilhar as fotos de um ensaio fotográfico em família

Fabiola Gadelha (43) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores em família.

A apresentadora está prestes a comemorar o primeiro ano de vida da filha caçula, Yarin (11 meses), fruto de seu casamento com Bruno Amaral (40), e decidiu realizar um ensaio fotográfico.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Fabiola, o marido e os filhos mais velhos, Adrian e Adriel Gadelha, aparacem usando camisetas verdes, enquanto Yarin surge com um lindo vestido da mesma cor, com alguns detalhes dourados, e uma tiara.

Ao dividir os registros, a artista se derreteu. "Passando com esse ensaio de pura alegria porque estamos em contagem regressiva! Há um ano sonhávamos com à chegada da Yarin, hoje a gratidão consome nossos corações pela dádiva de comemorar seu primeiro aninho!", celebrou ela na legenda.

Vale lembrar que Yarin fará um ano nesta terça-feira, 18.

Confira as fotos do ensaio fotográfico da família de Fabiola Gadelha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Look combinando

Recentemente, Fabiola compartilhou nas redes sociais novos cliques ao lado da filha, Yarin, que está com 11 meses. Nos cliques encantadores publicados no Instagram, a apresentadora e a herdeira surgem à beira da piscina combinando o look: um maiô verde com estampa da personagem Docinho, do desenho infantil 'As Meninas Superpoderosas'.

Ao publicar as imagens em que aparece sorridente e fazendo pose com Yarin, Fabiola se derreteu pelo momento. "E essa sequência das arraias super poderosas?", disse a artista ela.

