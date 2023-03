Com maiô combinando, Fabiola Gadelha curte o dia na piscina ao lado da filha: "Lindas"

Fabiola Gadelha encantou os seguidores ao surgir combinando o look com a filha caçula, Yarin

Fabiola Gadelha (43) encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 27, ao compartilhar novos cliques ao lado da filha, Yarin, que está com 11 meses.

Nos cliques encantadores publicados no Instagram, a apresentadora e a herdeira surgem à beira da piscina combinando o look: um maiô verde com estampa da personagem Docinho, do desenho infantil 'As Meninas Superpoderosas'.

Ao publicar as imagens em que aparece sorridente e fazendo pose com Yarn, Fabiola se derreteu pelo momento. "E essa sequência das arraias super poderosas?", disse a artista, que ainda confessou que está na contagem regressiva para o aniversário de um ano da pequena, fruto de seu casamento com Bruno Amaral (40).

Os fãs amaram o momento entre mãe e filha, e encheram a postagem de elogios. "Estão lindas", disse um seguidor. "Que fofura, amei", comentou outra. "Perfeição é pouco", falou uma fã. "Lindas demais. Que Deus abençoe vocês", comentou mais uma.

No último dia 18, vale lembrar, Yarin completou 11 meses, e para comemorar a data, os papais corujas prepararam uma festa luxuosa inspirado no filme O Rei Leão, da Disney, e encantaram ao mostrar a menina fantasiada de Nala, uma das personagens da animação. "1º mesversario da nossa Nala, nossa leoa! Obrigada Deus por nos agraciar com tanto encanto!", escreveu a apresentadora.

Confira as fotos de Fabiola e a filha, Yarin, de maiô:

