Fabiola Gadelha encanta ao mostrar a filha fantasiada em sua festa de 11 meses: "Nossa leoa"

A apresentadora Fabiola Gadelha celebrou os 11 meses da filha caçula, Yarin, com uma festa temática

Dia de comemoração! Neste sábado, 18, Fabiola Gadelha (42) comemorou mais um mesversário da filha caçula, Yarin, fruto de seu casamento com Bruno Amaral (40), ao lado de sua família.

Para comemorar o 11º mês da menina, os papais corujas prepararam uma festa luxuosa inspirado no filme O Rei Leão, da Disney, e encantaram ao mostrar a menina fantasiada de Nala, uma das personagens da animação.

Ao compartilhar os cliques da festa temática, a apresentadora celebrou a vida da pequena. "1º mesversario da nossa Nala, nossa leoa! Obrigada Deus por nos agraciar com tanto encanto!", escreveu a mamãe.

Além de Yarin, Fabiola também é mãe de Adrian e Adriel, fruto de um relacionamento anterior. Os rapazes também marcaram presença na comemoração e posaram sorridentes com a irmãzinha.

Confira as fotos da festa de mesversário de Yarin:

Aniversário do marido

No começo do mês, Fabiola Gadelha reuniu a família para comemorar mais um ano de vida do marido, Bruno Amaral, que completou 40 anos de vida. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou algumas fotos da celebração, e dividiu com os fãs os detalhes da festa, toda decorada com o clima da praia, incluindo o bolo e os docinhos.

Ela também compartilhou um vídeo mostrando vários momentos dos dois juntos, incluindo do dia em que eles se casaram, e se declarou. "Dia do meu Homem! Fiz uma pequena retrospectiva da nossa sintonia! Obrigada por dizer sim para o nosso encontro, para nossa história, para nossa família que agora cresceu em amor de uma forma sobrenatural, com a chegada da nossa Yarin! Amamos você sem limites! Feliz 40tão!", disse a famosa.