Após anos sem comemorar o aniversário, Carolina Dieckmann consegue fazer festa: ''Data mais difícil''

A atriz Carolina Dieckmann comemorou seu aniversário de 44 anos com uma festa em sua casa no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 19, ela mostrou como foi o evento em sua residência com fotos na rede social.

Na publicação, em que exibiu os registros cheios de felicidade com os amigos e pessoas próximas, a loira comentou haver algum tempo que não conseguia fazer festa por conta do falecimento da mãe, Maíra, em 2019.

"Depois de um tempo sem comemorar meu aniversário aqui no Rio, em casa, como sempre tinha sido,

ontem, voltou a fazer sentido. Digo isso porque a última festa que fiz aqui, ainda tinha a minha mãe no mundo, e o meu aniversário foi a data mais difícil de comemorar depois da partida dela: afinal, era “a nossa” data, dia em que nascemos uma para a outra", comentou a famosa.

E continuou desabafando. "Algumas festas ficam para sempre, ecoam e lubrificam os nossos dias, derramando e transbordando essas emoções de modo continuo e infinito. Obrigada universo,

pelas lições e oportunidades… estou ressignificando tanta coisa, mas o gosto pela alegria como forma de expressão nessa vida, permanece intacto. Que assim siga e seja; amém", finalizou.

Em junho deste ano, Carolina Dieckmann comemorou o aniversário da mãe falecida com uma homenagem na rede social.

Carolina Dieckmann choca ao revelar idade

Na última sexta-feira, 16, a atriz Carolina Dieckmann compartilhou fotos iniciando a celebração de seu aniversário de 44 anos. Ao contar sua idade para os internautas, a loira chocou com sua aparência jovem.

Nos comentários da publicação, os fãs parabenizaram a aniversariante e se mostraram chocados com sua idade. "44 com cara de 22", disseram sobre ela parecer mais jovem. "Gente, 44? Meu deus onde?", exclamou uma seguidora.

