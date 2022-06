Carolina Dieckmann faz homenagem de aniversário para a mãe falecida

Atriz Carolina Dieckmann emocionou ao celebrar o aniversário da mãe falecida

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 13h07

A atriz Carolina Dieckmann (43) está celebrando o aniversário da mãe nesta segunda-feira, 6.

Mesmo após o falecimento de Maíra, no dia 25 agosto de 2019, enquanto dormia, a loira contou que ainda comemora a data em que ela completaria mais um ano de vida se não tivesse partido.

"Dia seis de junho é o aniversário da minha mãe. Digo, de vida. Aquele dia que sempre existiu com o sentido de comemorar a existência dela. Muito embora ela já não esteja mais aqui, eu sigo comemorando o tempo dela, as memórias com ela, os passos bonitos que ela deu nesse mundo", comentou.

"Hoje eu me peguei desejando saúde, mesmo ela não precisando mais. E entendi que às vezes as palavras mudam de endereço, e a saúde que eu desejo pra ela, é pra que eu a tenha, e pra que assim ela siga vivendo através de mim… eu desejo que eu siga aqui transbordando ela, em cada sorriso, em cada semelhança", contou.

A atriz falou mais o que deseja. "Que a minha vida (e a dos meus irmãos) seja sempre celebrada como uma continuação dela aqui. que a gente honre a sua bondade e a beleza da sua alma. e, de onde estiver, MÃE, que você sinta a força da sua presença amorosa e definitiva em nós. eu te amo. eles também. Feliz aniversário", homenageou Maíra.

No último ano, Carolina Dieckmann também comemorou o dia que a mãe faria 70 anos com outra linda homenagem.

