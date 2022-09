Carolina Dieckmann surpreende ao comemorar 44 anos: ''Cara de 22''

Atriz Carolina Dieckmann comemorou seu aniversário de 44 anos e surpreendeu com aparência jovem

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 13h46

O aniversário de Carolina Dieckmann é nesta sexta-feira, 16, e a atriz mostrou como iniciou o dia celebrando a chegada de seus 44 anos. De roupão, ela surgiu deslumbrante curtindo o momento.

Nos registros compartilhados pela loira, ela surgiu usando um roupão branco em um quarto de hotel. Segurando balões vermelhos e ao lado de um carrinho com comidas, ela falou sobre o dia especial.

"Meus 44 anos e que começaram assim: bolo, balão, vela, foto, presentes, cartões, demonstrações de afeto… na verdade, quase sempre é assim, mas esse tipo de coisa sempre me emociona, me modifica, e faço questão mesmo de jamais normalizar, banalizar…", disse.

"Estou profundamente grata por cada segundo “gasto” nessa intenção de me deixar feliz e me sentindo tão amada. Obrigada, obrigada, obrigada. e antes que eu vá… nam, obrigada por embarcar (literalmente) em todo e qualquer desejo da minha alma… amor é sorte e a minha é imensa", declarou ela.

Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a aniversariante e se mostraram chocados com sua idade. "44 com cara de 22", disseram sobre ela parecer mais jovem. "Gente, 44? Meu deus onde?", exclamou uma fã.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann chocou com seu corpaço escultural ao fazer fotos usando um biquíni dourado para aproveitar o feriado em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann comemora aniversário do filho caçula

Nas últimas semanas, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem especial para o filho caçula, José Worcman, que completou 15 anos. A atriz compartilhou uma série de fotos do amado e aproveitou o espaço para se declarar.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma série de fotos do garoto, fruto de seu relacionamento com Tiago Worcman.

"Filho, você é um solo meu sol todinho. Meu infinito leãozinho que maravilha ver você crescer tão cheio de personalidade saudável e feliz, rodeado de gente que te ama tanto. Gostando mais do dia que da noite da vida do que da tela. Que sua existência seja sempre. O supra-sumo das coisas que importam, e das quais, várias delas, você já escolhe desde tão pequeno. Te amo mais profundo que o meu ser", declarou-se.