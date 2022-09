De biquíni brilhante, Carolina Dieckmann choca ao esbanjar curvas perfeitas

Atriz Carolina Dieckmann fez fotos com biquíni dourado e deu show de beleza com corpaço escultural

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 13h11

A atriz Carolina Dieckmann (43) chamou a atenção ao compartilhar nesta quarta-feira, 07, alguns cliques de como foi seu feriado em casa. Curtindo o dia de folga em seu lar, ela aproveitou para colocar o biquíni e tomar um sol.

Os registros do momento foram exibidos em seus stories no Instagram e a loira chocou ao exibir suas curvas torneadas no modelo de roupa de banho brilhante. De cor dourada, a peça deixou a famosa ainda mais deslumbrante para renovar o bronzeado.

Fazendo várias poses em sua residência, Carolina Dieckmann chamou a atenção ao ostentar sua barriga chapada e suas entradinha saradas nas fotos caseiras.

Sem maquiagem e com o cabelo preso de forma bagunçada, a loira deu um show de beleza natural nos cliques.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann apareceu toda produzida e arrancou elogios ao aparecer com o visual renovado usando um macacão preto nada básico.

Carolina Dieckmann comemora aniversário do filho caçula

Nas últimas semanas, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem especial para o filho caçula, José Worcman, que completou 15 anos. A atriz compartilhou uma série de fotos do amado e aproveitou o espaço para se declarar.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma série de fotos do garoto, fruto de seu relacionamento com Tiago Worcman.

"Filho, você é um solo meu sol todinho. Meu infinito leãozinho que maravilha ver você crescer tão cheio de personalidade saudável e felize, rodeado de gente que te ama tanto. Gostando mais do dia que da noite da vida do que da tela. Que sua existência seja sempre. O supra-sumo das coisas que importam, e das quais, várias delas, você já escolhe desde tão pequeno. Te amo mais profundo que o meu ser", declarou-se.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!