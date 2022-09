De macacão sem alça, Carolina Dieckmann posa arrasadora e passa dos limites da beleza: ''Linda demais''

Atriz Carolina Dieckmann fez fotos toda produzida com look arrasador e arrancou elogios na rede social

A atriz Carolina Dieckmann (43) deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 01, a loira apareceu toda produzida e roubou a cena com os cliques deslumbrante.

Com os cabelos iluminados bem feitos e maquiagem rosa, a artista surgiu arrasadora usando um macacão preto sem alça. Apesar de a combinação ser básica na cor, no estilo, a famosa roubou a cena.

"Isso foi hoje... curtiram?", perguntou ela ao fazer várias poses para os cliques. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a atriz de elogios. "Linda demais", escreveram os fãs. "A mais bela", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann fez a temperatura subir ao fazer fotos abaixando a blusa. De ombros à mostra, a loira surgiu poderosa e arrancou suspiros na rede social.

Recentemente, a atriz resolveu dar uma renovada no visual e chocou ao surgir mais bela do que nunca com os fios diferentes.

Carolina Dieckmann comemora aniversário do filho caçula

Nas últimas semanas, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem especial para o filho caçula, José Worcman, que completou 15 anos. A atriz compartilhou uma série de fotos do amado e aproveitou o espaço para se declarar.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma série de fotos do garoto, fruto de seu relacionamento com Tiago Worcman.

"Filho, você é um solo meu sol todinho. Meu infinito leãozinho que maravilha ver você crescer tão cheio de personalidade saudável e felize, rodeado de gente que te ama tanto. Gostando mais do dia que da noite da vida do que da tela. Que sua existência seja sempre. O supra-sumo das coisas que importam, e das quais, várias delas, você já escolhe desde tão pequeno. Te amo mais profundo que o meu ser", declarou-se.

