Teyana Taylor pede 'marmita' ao dispensar o menu do MET Gala 2023

Teyana Taylor surge comendo um pratão de 'marmita' no MET Gala 2023 e surpreende ao surgir com um molho de fast food no meio do jantar de luxo

A cantora e atriz Teyana Taylor dispensou o jantar luxuoso do MET Gala 2023 na noite de segunda-feira, 1º, em Nova York, Estados Unidos. Depois de cruzar o tapete vermelho do evento fashion com um vestido prateado justíssimo, ela roubou a cena durante o jantar. Isso porque ela pediu uma 'marmita' para não ter que comer o menu sofisticado do evento.

O rapper Pusha T foi quem revelou o 'segredo' da refeição de Teyana Taylor. Nas redes sociais, ele mostrou que a amiga dispensou o menu sofisticado, que tinha uma sopa de ervilhas, salmão e aspargos. Ela pediu um prato de frango frito com batatas e um molho de uma rede de fast food.

"Teyana está me envergonhando. Ela trouxe frango para o MET Gala. Eu quero ela longe de mim”, brincou ele ao mostrar o pratão da colega.

Teyana is so real for bringing Chic Fil A to the Met Gala 🤣🤣 pic.twitter.com/3dE4nxkrlZ — ꩜ spiral shorty ꩜ (@YoAdriBaby) May 2, 2023

Gisele Bündchen usa vestido vintage no MET Gala

Para prestigiar o MET Gala 2023, a modelo brasileira Gisele Bündchenexibiu a sua beleza e elegância ao usar um vestido branco sofisticado. O look dela é um vestido vintage da grife Chanel. O modelito foi feito de tule de seda branco com bordados de lantejoulas brancas na vertical.

Ela completou o visual com um capa longa de tule de seda branca com plumas da Chanel e sapatos da mesma marca. Ela ainda usou brincos de ouro branco, diamantes e pérolas, anel de ouro de branco e diamantes. O look faz parte da coleção Primavera-Verão de 2007.

Fotos: E! Entertainment/Divulgação