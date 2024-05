Governo do Rio Grande do Sul nega ter recebido doação milionária de Madonna

Após repercussão de uma suposta doação milionária de Madonna ao Rio Grande do Sul, o governo do estado nega ter recebido dinheiro da cantora; veja!

Após seu show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 4, a cantora Madonna teria doado uma quantia milionária para o Rio Grande do Sul. Segundo o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, a Rainha do Pop teria doado R$ 10 milhões às vítimas das enchentes. Mas parece que o dinheiro não foi recebido.

Segundo o governo do estado do Rio Grande do Sul, eles não receberam nenhum dinheiro em nome da estrela, nem uma doação de alto valor. "Não tivemos registro dessa doação no Pix do SOS Rio Grande do Sul", disse a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado do RS ao site Notícias da TV.

Erlan Bastos, no entanto, afirmou que Madonna preferiu manter sua doação em sigilo. A quantia desembolsada corresponde a mais de 50% do cachê da cantora, que recebeu cerca de R$ 17 milhões para seu show no Rio de Janeiro, que levou 1,6 milhões de pessoas à praia de Copacabana.

Madonna abre álbum de fotos no Brasil e posa ao lado de Pabllo Vittar

Madonna publicou, nesta quarta-feira, 08, em suas redes sociais mais fotos do último show da ‘The Celebration Tour’ - que fez história neste último sábado, 04, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de fazer 80 shows, a rainha do pop fechou a turnê que celebra seus 40 anos de carreira com chave de ouro na apresentação nas terras cariocas.

A cantora compartilhou fotos de momentos inesquecíveis vividos por ela, incluindo cliques ao lado de Pabllo Vittar, que fez uma participação especialíssima ao seu lado, no Rio, ela também apareceu do lado de Diplo, e ao lado de seus bailarinos: "Algumas pequenas memórias do final da minha turnê. O resto estará para sempre no meu coração!", escreveu ela.

Nos comentários os fãs e artistas brasileiros já declaram saudades da loira: “Te amo para sempre Mami, saudades”, escreveu Pabllo Vittar. “Te amo meu amor obrigada por tudo”, escreveu uma fã. “Rainha faz assim né? Perfeita!”, declarou um terceiro.