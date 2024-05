Celso Portiolli abre as portas de sua mansão na TV

Em entrevista no Programa Eliana, do SBT, o apresentador Celso Portiolli mostrou detalhes de sua mansão luxuosa ao lado da esposa e dos filhos

O apresentador Celso Portiolli gravou uma reportagem especial para o Programa Eliana, do SBT, diretamente de sua mansão. Ao lado da esposa, Suzana Marchi, e dos filhos, Laura, Pedro e Luana, ele abriu as portas de sua casa luxuosa e mostrou os detalhes da decoração.

A família mora na mansão há 15 anos e o espaço foi decorado de forma clássica. Junto com Eliana, ele passeia pelos cômodos, que contam com móveis em tons sóbrios, piso em tom de bege e vários enfeites sofisticados. Além disso, ele mostra a área da piscina na parte externa da casa.

Durante a entrevista, Portiolli fala sobre os momentos de superação na vida, a espiritualidade e sua carreira, incluindo a nova fase como produtor de conteúdo para a internet. Vale lembrar que ele tem 40 anos de carreira, sendo que são 30 anos apenas no SBT.

Ele contou sobre sua admiração por Silvio Santos. "Silvio Santos valoriza um artista, ele sabe valorizar um artista. Ele sabe o quanto é difícil estar na frente de uma câmera, tanto é que nossa profissão tem poucos, ele valoriza quem está na frente das câmeras e foi o cara que transformou minha vida", afirmou.

Além disso, o comunicador rebateu os comentários de que seu jeito seria parecido com o do patrão. "Eu não sei, eu acho que a técnica de apresentar pode lembrar muito o Silvio Santos. Por coincidência, a minha voz é muito parecida e durante muitos anos na televisão, eu subi o tom para não parecer com ele, a voz ia lá em cima para não cair e não falarem que era imitação. Mas todo mundo começa se inspirando em alguém, o próprio Silvio quando começou, ele disse que se inspirou no César de Alencar, que era um radialista. Quando eu comecei na televisão eu me inspirei no Silvio Santos, misturei muito com a Hebe Camargo, eu me inspirei muito nela. Que saudade que eu tenho da Hebe, ela é uma energia, uma luz. Eu tenho momentos lindos com ela", afirmou.

Veja as fotos de Celso Portiolli em gravação na sua casa: