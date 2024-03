Cesar Filho abre as portas de sua mansão na TV

Em entrevista no Programa Eliana, do SBT, Cesar Filho mostra detalhes de sua mansão luxuosa

O apresentador Cesar Filho é o entrevistado da próxima edição do Programa Eliana, do SBT. Na atração, ele recebeu a apresentadora Eliana em sua mansão luxuosa e mostrou alguns detalhes da propriedade ao lado de sua esposa, Elaine Mickely.

A propriedade é enorme e conta com decoração clássica. Enquanto conheciam os ambientes, eles relembraram fatos da carreira do comunicador, que voltou ao SBT em 2024 e tem 40 anos de carreira.

Na conversa, Cesar relembrou o apoio de Silvio Santos em sua trajetória. "(anos atrás) fiquei nove anos fora do ar. E foi o Silvio (Santos) que me resgatou. Por isso eu tenho muita gratidão. Eu tenho uma aliança de gratidão e não posso dizer não a ele, jamais”. E, voltando ao passado, completa: “estava naqueles períodos muito difíceis, só fazendo rádio, muitas vezes – já casado, já pai – ligava para ela (mãe) porque queria o colo dela. Ia na casa dela para almoçar e ficar no colo dela. Ela falava ‘calma, filho, o Silvio vai te chamar’. Eu falava ‘que Silvio?! Ficava bravo com ela’. E foi o Silvio que me chamou", afirmou.

Além disso, o apresentador contou a história do seu nome de batismo. "Nunca falei isso. Eu sou Luiz Gonzaga Cesar Filho porque meu pai era Luiz Gonzaga Cesar. Minha mãe se separou do meu pai grávida de mim de oito meses. Ela sempre falava ‘seu nome ia ser Luiz Fernando’. Minha avó, mãe do meu pai, disse que ela mudou meu nome na maternidade, porque em uma cidade de interior as pessoas podiam suspeitar que ela se separou do meu pai porque o filho não era dele. Para ninguém ter dúvida ela colocou o mesmo nome do pai. Depois ela foi para São Paulo porque dizia que só São Paulo poderia mudar a vida dos filhos", contou.

Cesar Filho deu presentão de aniversário para o filho

O apresentador Cesar Filho deixou o seu filho, Luigi Cesar, chocado com o presente que deu para ele em seu aniversário de 20 anos. O rapaz completou a nova idade neste dia 7 de dezembro e foi comemorar com a família em um restaurante na hora do almoço. Assim, o pai coruja escolheu este momento para entregar o seu presente carinhoso e inesperado.

O comunicador decidiu dar um presente significativo e que representa a paixão deles pelo time de futebol São Paulo. Cesar Filho presenteou o filho com quatro cadeiras cativas no Estádio do Morumbi. Ao receber o presente, o rapaz ficou chocado e muito feliz.

Antes de entregar o seu presente, o apresentador contou que era o seu sonho de criança ter cadeiras cativas no Morumbi e conquistou isso na vida adulta. "Quando eu era criança, tinha uns 12 pra 13 anos, eu alimentei um grande sonho na minha vida e eu demorei muito tempo para realizar esse sonho, mas muito tempo. Eu consegui, entre tantos sonhos que eu fui alimentando. Teve sonhos que eu alimentei e depois conquistei antes. E esse eu alimentei desde criança e demorei para conquistar. Depois de conquistado, depois de vivenciado esse sonho, eu acho que chegou o momento de eu transferir esse sonho para uma pessoa muito especial. E essa pessoa especial é o meu filho. Então, como é aniversário dele hoje, ele está completando 20 anos, eu preparei aqui. Nesse envelope está um sonho meu, que eu armazenei durante muito tempo, e hoje em dia eu dou para você”, afirmou ele.

E completou: "A partir de hoje, você é proprietário de cadeiras cativas no Morumbi. A partir de agora, as cadeiras cativas do Morumbi vão levar o nome dele”. Ao abrir o envelope e ver o presente, Luigi ficou muito feliz. "Que demais! Eu amei!”, afirmou.