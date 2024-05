Bruna Marquezine surge com look estiloso em dia no shopping

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada pelos paparazzi durante uma tarde de passeio em um shopping no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a tarde desta sexta-feira, 31, para curtir um passeio no Rio de Janeiro. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto caminhava sozinha pelos corredores de um shopping.

A estrela estava distraída com seu celular e usou um look estiloso. Ela estava com um vestido preto curtinho e com a saia rodada e completou o visual com sapatilhas vermelhas.

Vale lembrar que Bruna Marquezine vive no Rio de Janeiro, mas passa temporadas no exterior para prestigiar eventos internacionais e preparar sua carreira fora do Brasil.

Vidente fez previsão sobre Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine está oficialmente solteira há alguns anos, mas já foi envolvida em alguns rumores de affair. Agora, a vidente Izadora Morais revelou uma previsão sobre a vida amorosa da artista.

A sensitiva contou que a atriz deverá assumir um namoro em 2025. Além disso, ela afirmou que a atriz está envolvida em um romance hoje em dia, mas os dois ainda não assumiram o namoro por causa de inseguranças e segredos. "A Bruna esconde essa relação há tempos e o rapaz não quer aparecer publicamente, pelo menos por enquanto. Entre idas e vindas, eles vão se assumir de fato só em 2025. Será uma união longa, mas não para sempre. Ainda existem muitas incertezas, muitas amarras. E não só isso, a família dela vai aumentar", disse ela.

A sensitiva ainda apontou que existem traumas do passado. "Esse homem leva uma vida de segredos. E isso pode gerar uma certa insegurança, uma desconfiança. Um grande segredo virá à tona, algo bem íntimo que vai viralizar e tomar conta das redes sociais. Mas Bruna vai seguir na relação. Ela deve se mudar do Brasil, vejo contratos positivos. Muito trabalho e ganhos", afirmou.