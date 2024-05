Estilista explora caminho urbano com tom fetichista em nova coleção

Em seu retorno à Semana de Moda de SP, o estilista paraense André Lima enaltece o superlativo e explora uma linguagem até então inédita nas criações

O estilista paraense André Lima (53) é daqueles que enaltecem o superlativo, seja por meio da sua estamparia única, que faz suas criações terem uma veia autoral e brasileira muito potente, seja pelo design experimental e arquitetônico que forma algo que podemos chamar de futurismo tropical.

Em seu retorno à Semana de Moda de SP, o estilista explorou um caminho urbano, com nuances um pouco mais obscuras, mas sem o apagamento do efeito encantador de todo o seu trabalho. Com forte tom fetichista e a mistura de modelagens contemporâneas com toques artesanais dinâmicos e conceituais, Lima explora uma linguagem até então inédita ao repertório, mas que certamente foi dominada com maestria.

Destaque para as aplicações e acessórios de material que remete ao cabelo humano (ou seriam crinas?), e que trouxeram modernidade e movimento aos looks de atmosfera anárquica cosmopolita. Chama a atenção as formas conceituais exploradas em vestidos e a desconstrução de itens clássicos, como calças de alfaiataria com recortes e plissados espessos e um vestido montado a partir de um trench-coat, completamente descaracterizado pelas franjas encorpadas e pelas mangas de estruturação dramática.

As texturas vêm ricas, propostas em looks completos e são trabalhadas de maneira a estender a silhueta por meio da teatralidade. A sensualidade manifestada pelo estilista foge da obviedade e é vista nos comprimentos de saias e tops, nas fendas, no styling de inspiração fetichista e na combinação de cores que acena para este universo, como o preto e o vermelho

FOTOS: MARCELO SOUBHIA/@AGFOTOSITE