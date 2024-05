José de Abreu revela atitude radical ao receber ligação de Murilo Rosa

Após repercussão de polêmica, o ator José de Abreu recebeu ligação do ator Murilo Rosa e se recusou ao falar com ele. Entenda o que aconteceu

O ator José de Abreu está no meio de uma polêmica envolvendo a atriz Maria Zilda e o ator Murilo Rosa. Inclusive, ele contou que teve uma atitude radical ao receber uma ligação de Rosa após a repercussão do assunto.

No X, antigo Twitter, Abreu contou que recebeu uma ligação do artista, e desligou na cara dele. “Murilo Rosa me ligou, acreditam? Atendi sem saber quem era. Quando se identificou, mandei à m•rda e desliguei. Seleciono meus amigos”, afirmou.

A polêmica entre eles começou quando a atriz Maria Zilda contou que José de Abreu tinha mau hálito durante uma live com Murilo Rosa nas redes sociais. Com isso, o ator veterano alfinetou a atriz ao dizer que ela traiu o marido no passado. “Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo m•rda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘Murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece”, afirmou ele.

Ao ter seu nome envolvido no assunto, Murilo Rosa compartilhou um texto em tom de indireta. "Lembro quando fui fazer essa linda minissérie e o momento em que, na sala de figurino, já no sul do país, nos Pampas, experimentei pela primeira vez a roupa do Corte Real… Bingo! Vestiu como uma luva. Mas lembro também um olhar estranho vindo de um canto, atento, com um semblante cinzento e uma aura negativa. Essa aura, usando uma capa preta, nos acompanhou durante toda filmagem… Estávamos focados em fazer o nosso melhor, em ir além, em ajudar, contribuir e superar… Jayme Monjardim criou um termo carinhoso e até hoje me pergunta “onde eu estou Murilando”, rs.. Do Sul, lembro com carinho das terras onde cavalgávamos e lutávamos com maestria e habilidade. Mas o homem de capa preta não conseguia… tentava, fingia. Corte Real teve seu momento apoteótico, quando este senhor de capa preta chega tarde, atrasado e nitidamente alterado, acusando o Corte Real de “roubar cenas”… Era a deixa esperada há tempos para o grande acerto com este homem do olhar invejoso. Ali naquele camarim, quem viu, presenciou um rato se encolhendo em sua insignificância", afirmou.

