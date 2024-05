Realizada, Ticiane Pinheiro revela como conciliar carreira e maternidade: 'Tudo com amor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ticiane Pinheiro declara sobre maternidade e confessa um desejo que ainda pretende realizar na carreira

Ticiane Pinheiro (47) é jornalista, apresentadora, modelo e, com muito orgulho, mãe! A artista foi uma das celebridades que esteve presente no Movimento Delas, evento de empoderamento feminino que reuniu mulheres influentes em diversas áreas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela abriu o coração ao falar sobre como conciliar carreira e maternidade: "Tudo com amor".

A apresentadora comenta que sempre teve como inspiração sua mãe, Helô Pinheiro (80), as duas têm uma relação muito próxima. Ticiane é mãe deRafaella Justus (14) e Manuella (4), ela reforça que busca servir de inspiração para suas filhas.

"Eu comecei a trabalhar muito nova porque sempre tive em casa o espelho da minha mãe, ela sempre foi uma mulher batalhadora, proativa e eu me espelhei nela. Hoje, eu quero minhas filhas se espelhem em mim. Eu sou aquela mulher que acorda cedo, vai trabalhar, pega elas na escola", declara.

Ticiane confessa qual é o seu segredo para conciliar carreira com a maternidade: "É fazer tudo com amor, eu tento também fazer um balanço, se um dia eu trabalho muito, no dia seguinte eu priorizo ficar mais com minha família. Eu tento sempre fazer esse equilíbrio, sabe? É assim, você precisa ficar equilibrando pratinhos, mas é assim, eu acho que a vida de toda mulher é assim".

PROJETOS FUTUROS

Ticiane possui uma carreira de sucesso no meio artístico, ela avalia sua trajetória: "Eu sou muito realizada e feliz. Eu faço o que gosto já tem muitos anos e, cada ano que passa, estou fazendo mais coisas ligadas a área que eu escolhi".

Apesar disso, Ticiane Pinheiro compartilha que nunca deixa de sonhar com novos projetos: "Eu tenho vontade de fazer um filme chamado 'Garota de Ipanema', onde eu seria minha mãe, tenho vontade de ser essa atriz desse filme e interpretar minha mãe. Talvez um dia ter um programa meu, com a minha cara, mas ainda não sei, algo com música", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL: