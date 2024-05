Silvia Abravanel abre relação com as filhas e funcionárias: 'Sou mãezona'

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel ainda comenta sobre a importância da saúde feminina e reforça sua necessidade

Silvia Abravanel (53) foi uma das celebridades que esteve presente Movimento Delas, evento de empoderamento feminino que reuniu mulheres influentes em diversas áreas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela abriu a relação com as filhas e funcionárias, e ressaltou a importância das mulheres cuidarem de sua saúde.

"[Minhas filhas] sabem que eu sou muito mãezona de todas as minhas funcionárias", começa Silvia Abravanel , mãe de Luana (25) e Amanda Abravanel (18). "Elas sabem que eu luto por elas, obrigo a cuidar da saúde, se cuidarem mesmo e se valorizarem para serem muito bem valorizadas."

A apresentadora conta que antes de sair de casa para o evento, que aconteceu na última terça-feira, 28, sua filha caçula conversou com ela e a agradeceu por representar as mulheres brasileiras em um dia tão importante.

Silvia assegura que quer ser um exemplo para suas filhas, funcionárias e amigas. Ela diz que sempre cuidou de sua saúde, de sua aparência e, acima de tudo, sempre se amou e valorizou. A apresentadora acrescenta ao dizer que quer que as mulheres importantes de sua vida saibam que ela está ali também para ser um ponto de apoio.

Além disso, ela também aproveita para falar sobre a importância do evento. "A importância é a representatividade das mulheres do Brasil, sejam elas quais forem e as posições que elas ocupam. É eu estar aqui representando elas e muito bem, lutando por elas, mostrando a posição e a igualdade que elas têm. Meu dever é estar aqui representando cada mulher do Brasil."

"Eu vim aqui sim falar sobre saúde, elas têm que ser muito bem tratadas e acarinhadas. Principalmente as mulheres mais velhas que precisam de um atendimento bom, de consultas boas, consultas ginecológicas principalmente, dentárias, psicológicas. Elas têm que ser bem cuidadas e bem amadas em todos os setores", completa.

