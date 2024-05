Silvia Abravanel celebra graduação da filha caçula: 'Na escola que estudei'

Ela cresceu! Apresentadora Silvia Abravanel celebra formação da filha mais nova, Amanda, na mesma escola em que estudou; veja

A apresentadora Silvia Abravanel compartilhou um momento muito especial de sua intimidade com a família: a formação de sua filha caçula na escola. Em sua rede social, a comunicadora postou alguns registros raros com Amanda Abravanel e comemorou a conquista dela.

Segundo a herdeira de Silvio Santos, o colégio americano em que a jovem se graduou é o mesmo em que ela estudou na juventude e também se formou. Silvia Abravanel então se gravou radiante com a menina e exibiu os looks que escolheram para o evento inesquecível.

Com um vestido estampado e longo, a apresentadora marcou presença para prestigiar a caçula. "Um dos dias mais felizes da minha vida: colação de grau da minha menina minha princesa minha joia meu coração fora do peito meu orgulho @amanda.abravanel! Parabéns, meu amor Deus te abençoe hoje e sempre na sua jornada! Muito obrigada por esse momento do qual vivi para estar aqui", disse a famosa na legenda do vídeo.

Em outubro do ano passado, Silvia Abravanel comemorou o aniversário de 18 anos de Amanda Abravanel com uma festa luxuosa. Com o tema de Oscar, elas e a família de Silvio Santos apareceram deslumbrantes para o evento.

Além de Amanda, a famosa é mãe de Luana, de 25 anos. A herdeira mais velha da apresentadora do SBT é portadora da síndrome de galoctsemia.

Silvia Abravanel participará de programa de emissora concorrente

A apresentadora Silvia Abravanel aparecerá novamente na Record TV. Após ter ido ao programa gospel Fala Que Eu Te Escuto, a herdeira de Silvio Santos agora participará de um game show, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Conforme informações divulgadas pela jornalista, a comunicadora não trocou de emissora e fará somente a participação no programa de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia, que dará um prêmio de R$ 300 mil e será gravado na Argentina com 176 participantes.