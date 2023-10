Silvia Abravanel mostra fotos com a família em festa luxuosa da filha

Com tema de Oscar, Silvia Abravanel comemora 18 anos da filha caçula ao lado da família; veja as fotos

A apresentadora Silvia Abravanel mostrou fotos da grande festa de 18 anos de sua filha caçula, Amanda Abravanel. Nesta terça-feira, 10, a herdeira de Silvio Santos exibiu os registros inéditos ao lado da família e encantou ao surgir deslumbrante ao lado de suas irmãs.

No primeiro clique, a comunicador do SBT surgiu com a aniversariante e com seu noivo, o cantor Gustavo Moura. Na outra foto, Silvia apareceu com as irmãs e Íris Abravanel. Todas foram com vestidos preto de gala, enquanto a anfitriã estava com um modelo prata brilhante e a filha com um dourado. O tema a festa luxuosa foi Oscar.

"SPOILER DOS 18 da Amanda …. E o Oscar vai pra você @amanda.abravanel que momento maravilhoso que pudemos completar ao seu lado e de tantas pessoas que estavam ali pelo amor que tem por você…. Sua felicidade creia foi (e é) a nossa! Tudo que fizemos foi com muita gratidão a Deus pela sua vida, com muito amor que temos por você nosso orgulho! Filha desejo que esses seus 18 anos sejam escritos e direcionados por DEUS, mas sempre JUNTOS!Obrigada @gustavomouragmr pelo showzão… Família nosso bem maior; presentes de Deus", disse a famosa ao revelar os momentos da intimidade.

Ainda nos últimos dias, a artista e sua irmã, Rebeca Abravanel, publicaram vídeos da grande festa e mostraram um momento da aniversariante no palco, onde recebeu um show de presente do futuro marido da mãe.

Além de Amanda, Silvia Abravanel é mãe de Luana, de 25 anos. A herdeira mais velha da apresentadora é portadora da síndrome de galoctsemia.

Silvia Abravanel conta que não quis mais procurar os pais biológicos

A apresentadora Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

“Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.