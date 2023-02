Com cliques raros, Silvia Abravanel presta emocionante homenagem no aniversário da filha

A apresentadora Silvia Abravanel comemorou o aniversário de 25 anos da filha, Luana, com uma linda homenagem na web

Silvia Abravanel (51) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros da filha mais velha, Luana.

A menina, portadora da síndrome de galoctsemia, completou 25 anos de vida nesta quinta-feira, 9, e a apresentadora comemorou a data prestando uma linda homenagem em seu perfil no Instagram.

"Há 25 anos Deus me deu você de presente; o melhor! Obrigada, meu amor, minha filha, minha vida, por ser tão forte e ensinar a todos nós a valorizarmos a simplicidade da vida; as bençãos de Deus", começou a artista no começo da publicação.

Em seguida, a filha de Silvio Santos (92) se declarou: "Te amo, Luka e sou grata pela sua vida, sua saúde, seus sorrisos, sua alegria, sua perfeição. Deus te abençoe grandemente nesse seu novo ano de vida. Te amo muito. #25daluana #minhafortaleza #minhavida #maioramordouniverso #presentedeDeus #bencao #meuportoseguro #melhorsorriso", completou a artista.

Os seguidores deixaram mensagens de felicitações para Luana nos comentários. "Parabéns pra ela. Que esse dia se repita por muitos e muitos anos. Muitas felicidades", desejou um internauta. "Feliz aniversário Lu, seja muito feliz sempre. Que papai do seu te abençoe. Parabéns", escreveu uma fã. "Parabéns, princesa. Muitos anos de vida. E que o papai do céu te abençoe grandemente", falou uma seguidora.

Silvia, vale lembrar, também é mãe de Amanda Abravanel Coimbra, de 17 anos.

Confira as fotos da filha de Silvia Abravanel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

