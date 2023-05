Silvia Abravanel revela intimidade com o noivo: 'Ele sempre usou'

Silvia Abravanel surpreende ao contar detalhes íntimos de seu relacionamento com o noivo, Gustavo Moura

A apresentadora Silvia Abravanel e seu noivo, o cantor Gustavo Moura, revelaram intimidades do relacionamento em uma nova entrevista. Desta vez, os dois participaram do quadro 'Quem É Mais Provável' do programa Fofocalizando, do SBT, e contaram detalhes inusitados da relação deles.

Para começar, eles foram questionados sobre quem é mais provável de usar a escova de dentes do outro, e Silvia contou que o amado já faz isso com frequência. “Ele usa na cara larga, sempre, desde o primeiro dia. Ele sempre usou minha escova de dente, tranquilamente. Sempre usou”, disse ela. Por sua vez, ele contou que realmente usa a escova da amada e também as roupas dela.

Então, eles foram questionados sobre quem é fogoso na hora H e ficaram em dúvida. “Nós dois. Por mais qu eeu já tenha um pouco mais de idade do que ele, eu ainda estou aí. Minha testosterona está em perfeito estado, graças a Deus”, brincou ela.

QUE CHIQUE! 💍 Silvia Abravanel mostra anel de noivado e fala sobre surpresa feita pelo noivo #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/tDj39otYdq — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 26, 2023

Adotada, Silvia Abravanel conta que não quis mais procurar os pais biológicos

A apresentadora Silvia Abravanel (51) foi adotada por Silvio Santos (92) quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (59), ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

“Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.