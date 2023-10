Filha caçula de Silvia Abravanel ganha festão de luxo para seus 18 anos

Com muito brilho, filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, comemora chegada de seus 18 anos em grande evento

A filha mais nova de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, ganhou uma grande festa para comemorar a chegada de seus 18 anos. Na rede social, a apresentadora e a irmã, Rebeca Abravanel, publicaram vídeos do evento luxuoso.

Pelos registros foi possível ver que a neta de Silvio Santos celebrou a maior idade com um vestido dourado, todo brilhante, show no palco e um bolo com o tema de Oscar. Cantando parabéns com vários convidados em um espaço de alto padrão, a jovem foi a protagonista do momento.

"Parabéns para você minha sobrinha querida que merece tudo de bom. Que festa linda! Parabéns para você e sua mãe por todo cuidado em planejar uma celebração tão especial. Amo vocês", disse Rebeca Abravanel, que está grávida de seu primeiro bebê com o jogador de futebol Alexandre Pato.

Silvia Abravanel também postou um vídeo do evento e fez uma declaração para a menina. "Oba que coisa maravilhosa minha Mosi; seus Tão esperados 18 anos finalmente chegaram. Meu amor, minha menina minha luz, minha vida minha filha que Deus abençoe gigantemente esse seu novo ano de vida com muita saúde, muito amor, muita alegria, prosperidade, realizações, conquistas, vitórias e tudo tudo que você desejar que seja do coração de Deus! Deus sempre à frente de tudo em sua caminhada. Sempre juntas em tudo pra tudo. Te amo, minha força, meu orgulho. Voa voa bem alto, combinado?!", escreveu ao exibir registros com Amanda.

Além dela, Silvia Abravanel é mãe de Luana, de 25 anos. A herdeira mais velha da apresentadora é portadora da síndrome de galoctsemia.

Adotada, Silvia Abravanel conta que não quis mais procurar os pais biológicos

A apresentadora Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

“Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.