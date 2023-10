Barriga de grávida de Rebeca Abravanel rouba a cena em nova foto

Alexandre Pato destaca a barriga de grávida da esposa, Rebeca Abravanel, em foto descontraída da amada

A apresentadora Rebeca Abravanel voltou a encantar seus fãs ao mostrar sua barriga de grávida em nova foto. Desta vez, ela apareceu com a barriguinha em destaque ao ser flagrada pelo seu marido, o jogador de futebol Alexandre Pato, em um momento descontraído.

Nos stories do Instagram, Pato mostrou a foto de Rebeca sentada em um sofá com um vestido estampado justo e camisa jeans. O modelito deixou em evidência a barriguinha de grávida dela, que está crescendo a cada dia.

Na imagem, o futuro papai apenas escreveu: “Mamãe”. Vale lembrar que os dois estão casados há cerca de quatro anos e este será o primeiro filho deles. A gravidez foi anunciada há poucas semanas pelo colunista Leo Dias, que confirmou a notícia com uma das irmãs de Rebeca.

A primeira vez que Rebeca Abravanel mostrou a sua nova silhueta foi na quarta-feira, 4, ao fazer uma live com a irmã Patricia Abravanel. Ela apareceu com um macacão brilhante, que deixou em evidência a barriga de grávida dela, que ainda está discreta. Por enquanto, ela ainda não revelou mais detalhes sobre a espera pelo nascimento do primeiro filho.

Aniversário de casamento de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

A apresentadora Rebeca Abravanel comemorou mais um ano casada com o jogador de futebol Alexandre Pato. No dia 29 de junho, o atleta compartilhou um clique da amada com um bolo e mostrou um pouco da celebração que tiveram.

Discreto com sua vida pessoal, o casal raramente exibe a vida íntima nas redes. Mas, dessa vez, eles resolveram exibir como foi o momento especial entre eles para celebrarem quatro anos de união.

Sorridente, a filha de Silvio Santos foi clicada pelo esposo ao lado de um bolo de dois andares, todo branco, e com alguns detalhes que retem a vida deles. Além de dois bonequinhos, cachorrinhos apareceram pelo doce.