MET Gala 2023: Veja os looks dos famosos no evento fashion

Celebridades prestigiam o tradicional MET Gala 2023 na noite desta segunda-feira, 1º, em Nova York

Os famosos capricharam na escolha dos looks para prestigiar o MET Gala 2023, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 1º, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. As celebridades subiram a tradicional escada do museu com seus modelitos sofisticados e atraíram os olhares de todo o mundo.

Neste ano, o tema do baile de gala é o trabalho do estilista Karl Lagerfed, que faleceu em 2019. Os fundos arrecadados durante o baile são usados na ala Anna Wintour Costume Center, que é o local que abriga a exposição anual do Costume Institute.

Karl Lagerfeld é um dos grandes nomes da moda internacional. Ele trabalhou em grandes marcas do mercado, como Balmain, Patou, Fendi, Chanel e sua própria grife.

Veja os looks das celebridades:

Fotos: Getty Images e E! Entertainment/Divulgação