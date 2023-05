Gisele Bündchen escolhe vestido vintage de grife para ir ao MET Gala 2023

Recém-separada de Tom Brady, Gisele Bündchen vai ao MET Gala 2023 sozinha e esbanja alegria ao mostrar o seu look sofisticado

A modelo brasileira Gisele Bündchen marcou presença no evento MET Gala 2023 na noite desta segunda-feira, 1º, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Depois de 15 anos indo ao evento com Tom Brady, que é seu ex-marido, ela subiu a escadaria do museu sozinha nesta noite.

Divorciada desde o final de 2022, a top model exibiu a sua beleza e elegância ao usar um vestido branco sofisticado. O look dela é um vestido vintage da grife Chanel. O modelito foi feito de tule de seda branco com bordados de lantejoulas brancas na vertical.

Ela completou o visual com um capa longa de tule de seda branca com plumas da Chanel e sapatos da mesma marca. Ela ainda usou brincos de ouro branco, diamantes e pérolas, anel de ouro de branco e diamantes. O look faz parte da coleção Primavera-Verão de 2007.

“Usei este vestido em um editorial de 2006 ou 2007 com Lagerfeld. Então, quando eu estava escolhendo um vestido, pensei: 'qual vestido seria o ideal?'. E pensei que seria esse'”, disse ela à Vogue, citando o tema da noite de gala, que é uma homenagem para o estilista Karl Lagerfeld, que faleceu em 2019, aos 85 anos.

Fotos: E! Entertainment/Divulgação

Tarólogo prevê surpresas para Gisele Bündchen em 2023

O tarólogo Val Couto fez suas previsões para o ano de Gisele e garantiu que ela deve esperar muitas surpresas em 2023. Segundo o vidente, esse novo amor da modelo promete uma união maior, e garantiu que a loira deve se casar pela segunda vez em 2023: "Ela casa de novo, terá algo novo na vida dela", ele contou em entrevista à CARAS Brasil.