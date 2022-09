Eslovênia Marques realiza sonho e conhece Luan Santana: "Admiradora"

Modelo e ex-BBB Eslovênia Marques realiza sonho ao conhecer o cantor Luan Santana

Redação Publicado em 01/09/2022, às 08h42

Na madrugada desta quinta-feira, 1, Eslovênia Marques (25) impressionou a web ao compartilhar seu encontro com o cantor Luan Santana (31).

Através de seu perfil no Instagram, Eslovênia exibiu um lindo registro ao lado do cantor. A modelo já havia contato que era fã de Luan Santana anteriormente, e encontro com o artista foi uma realização de um sonho.

O encontro de Luan Santana e Eslovênia aconteceu durante um show do cantor. A modelo assistiu a apresentação ao lado de Yasmin Brunet e Bruna Santana.

Na legenda do post, Eslô escreveu: "Depois de tantos anos…. aconteceu! Eternamente admiradora do seu trabalhado. Desejo tudo de melhor sempre! Família LS até o fim hahaha", disse.

Veja a foto de Eslovênia Marques ao lado de Luan Santana:

Eslovênia Marques entra na tendência 'Brazilcore' e surpreende com look verde e amarelo:

Recentemente, Eslô apostou na tendência Brazilcore que está tomando conta da internet e surpreendeu com a produção. Através de seu perfil no Instagram, Eslovênia Marques mostrou a combinação entre verde e amarelo. A miss surgiu com um vestido colado e apostou em um boné e uma bolsinha como acessórios.

