Com voz embargada, Patrícia Poeta segura choro ao vivo com tragédia no RS

A jornalista Patrícia Poeta se emocionou ao ver a atuação dos voluntários que estão ajudando os moradores ilhados de Porto Alegre

A apresentadora Patrícia Poeta se emocionou ao ver o trabalho dos voluntários que estão ajudando os moradores ilhados de Porto Alegre, após as chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 15, a gaúcha disse durante o Encontro que continua "muito mexida" com a situação do estado.

"É muito triste ver isso tantos dias assim, mas emociona também ver as pessoas se ajudando. Essa corrente de amor é muito bonita", disse ela com voz de choro. Durante a atração, o jornalista Mateus Marques, que está em Porto Alegre, conversou com a jornalista diretamente de um abrigo, que foi improvisado na quadra de um clube.

Segundo informações do portal G1, os temporais e enchentes que atingem o estado desde o final de abril já fizeram 149 vítimas, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil. Além disso, há 112 pessoas desaparecidas e 806 feridos registrados até o momento. 617,7 mil estão fora de casa. Deste total, 79,4 mil estão em abrigos e 538,2 mil encontraram refúgio na casa de amigos e parentes. Mais de 11 mil animais foram resgatados.

No Instagram, Patrícia Poeta agradece doações ao RS

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Ana Maria Braga se emociona ao falar da tragédia

A apresentadora Ana Maria Braga também se emocionou ao falar dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. No programa Mais Você desta terça-feira, 14, ela mostrou o momento em que um cachorro se agarrou à perna de uma veterinária voluntária após ser resgatado. As imagens de uma mulher que reencontrou seu cão de 15 anos também causou comoção na artista.

"Essa imagem da mulher encontrando o seu companheiro de 15 anos é de arrepiar, né? É um pouco dessa enorme tragédia que a gente está vendo todos os dias. E pensar que isso tudo vai longe... Tem outra imagem que fala por si. Essa veterinária estava fazendo um resgate, e o cachorrinho que ela tinha acabado de salvar abraçou a perna dela como uma tábua de salvação. Quanto anjos! São mais de 11 mil animais salvos", disse Ana Maria Braga.