Filha de Fernanda Paes Leme surge sorrindo em nova foto

Fernanda Paes Leme explode o fofurômetro ao mostrar uma foto do sorriso de sua filha, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme agitou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 15, ao mostrar uma nova foto de sua filha recém-nascida, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio. A estrela registrou um momento em que a herdeira deu um sorriso e esbanjou fofura.

Inclusive, ela contou que a filha está cada dia mais parecida com o pai. “E disseram que eu era a cara da mamãe... Parece que o jogo virou, né papai?!", disse ela.

A bebê veio ao mundo no dia 17 de abril de 2024, com 50 cm e 3,325 kg, após 39 semanas de gestação. "Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, FILHA", escreveu a artista ao apresentar a filha aos fãs.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estão juntos desde janeiro de 2021. Eles ficaram noivos em 2022.

View this post on Instagram A post shared by Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme doa presentes da filha

Há poucos dias, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar a decisão de doar os presentes recebidos por sua filha recém-nascida, Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Apesar de agradecer o carinho, a apresentadora contou que pretende apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Através dos stories do Instagram, Fernanda contou que estava bastante abalada com as últimas notícias e que gostaria de ajudar especialmente mães e crianças neste momento: “Estamos aqui também assim como o Brasil todo, muito tocado, acho que tocado nem é a palavra, é atravessado mesmo com tudo que tá acontecendo no sul do país”, iniciou.

Além disso, a apresentadora fez questão de reforçar a doação de outros itens, mas decidiu passar para frente os presentes que a filha recebe: “Obviamente a gente já fez nossas doações e agora chegou o momento né? Eu estou vendo muitas mães e crianças passando por tudo isso. Nossa Senhora, como dói! Dói muito, imagina lá”, ela desabafou.

“Então, a gente vai separar aqui. Vocês também acompanharam, Pilar ganhou muitas coisas e muitas coisas já foram doadas, mas ainda tem bastante coisa aqui. Então, eu agradeço todo esse carinho de quem mandou e manda presentes para ela. Sem dúvida hoje eles vão ter outros significados porque a gente vai separar muita coisa para doar”, ela concluiu.