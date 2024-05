Fabiula Nascimento e Thalita Carauta protagonizam nova versão de 'Carga Pesada'

Série de grande sucesso da Globo nos anos 2000, 'Carga Pesada' deverá ganhar uma nova versão com protagonistas femininas na estrada

Em breve, os fãs de 'Carga Pesada' poderão curtir um novo remake da série! A obra, exibida originalmente entre 1979 e 1981, deverá retornar às telinhas com uma mudança significativa no roteiro.

De acordo com informações da coluna Play, do site O Globo, a nova versão da série icônica contará com duas caminhoneiras: Chica Coqueiro e Rosa Besourinho. As personagens serão interpretadas pelas atrizes Fabiula Nascimento e Thalita Carauta, que já gravaram o episódio piloto.

Vale lembrar que durante os anos de 2003 e 2007, 'Carga Pesada' também ganhou um revival e se tornou um grande sucesso da TV Globo. Protagonizados Stenio Garcia e Antônio Fagundes, os caminhoneiros Pedro e Bino conquistaram os telespectadores com diversas aventuras da dupla na estrada.

Com roteiro de Aline Guimarães e Renata Dias Gomes, e direção de Mayara Aguiar, o projeto será avaliado pela direção da emissora. Além do novo remake de 'Carga Pesada', Thalita Carauta integrará o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove, escrita por João Emanuel Carneiro.

