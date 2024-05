Relógios de Michael Schumacher são leiloados por valores milionários; saiba quanto

Após 10 anos do acidente trágico, família decide leiloar coleção com relógios raros e exclusivos de Michael Schumacher por valores milionários

Após uma década desde o trágico acidente do ex-piloto Michael Schumacher, sua família tomou a decisão de vender alguns de seus itens de luxo. Desta vez, a coleção de relógios do atleta, que inclui modelos raros, foram leiloados por uma instituição britânica que recebeu valores milionários e foram todos adquiridos por uma única pessoa.

Nas redes sociais das Christie's Inc, uma das mais prestigiadas instituições de arte do mundo, foram compartilhados detalhes sobre o leilão realizado no início da semana em Genebra, na Suíça. Em uma das publicações, eles destacaram a seleção de oito relógios da coleção pessoal de Schumacher como representações do auge de sua carreira.

Isso porque alguns dos modelos foram presentes por suas conquistas nas pistas e são considerados extremamente exclusivos. Inclusive, o relógio mais valioso da coleção de Schumacher foi uma lembrança do ex-chefe da Ferrari, Jean Todt, após uma de suas muitas conquistas mundiais, e foi vendido por cerca de R$ 7,6 milhões.

Outro modelo especial, uma encomenda exclusiva do ex-diretor com o símbolo da fabricante italiana, foi arrematado por aproximadamente R$ 1,8 milhão. Com marcas como Rolex, Patek Philippe, F.P. Journe e Cartier, todos os modelos foram adquiridos por um único comprador pelo total de 4,4 milhões de dólares, ou cerca de R$ 22,5 milhões .

Em outra publicação, a instituição destacou que muitos dos relógios apresentam atributos de luxo, como aço inoxidável, ouro rosa e versões exclusivas vendidas em poucas unidades ao redor do mundo. No entanto, o alto valor atribuído as peças se deve principalmente ao histórico e à trajetória do piloto, que se afastou da vida pública desde o acidente.

O que aconteceu com Michael Schumacher?

O acidente de Michael Schumacher aconteceu em dezembro de 2013, quando ele sofreu uma queda em uma pista de esqui. Na época, ele tinha acabado de se aposentar da F1. O atleta foi colocado em coma induzido e ficou assim por vários meses. Depois de uma longa internação, ele foi transferido para sua casa para ser cuidado ao lado de sua família.

O último comunicado oficial sobre a saúde dele foi emitido em 2014, no qual a família informou que ele saiu do coma, mas ainda não conseguia se comunicar ou andar. No final do ano passado, o irmão dele, o piloto de F1 Ralf Schumacher relembrou a tragédia que mudou a vida de toda a família e falou sobre o estado do piloto, sem se aprofundar em detalhes.

“Sinto falta do meu Michael daquela época. A vida às vezes é injusta. Michael teve sorte muitas vezes na vida, mas então esse acidente trágico aconteceu. Felizmente, opções modernas da medicina permitiram que fizéssemos algumas coisas, mas nada é como era antes”, afirmou ele; entenda o motivo pelo qual a família de Schumacher mantém sigilo.