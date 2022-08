Eslovênia Marques entra na tendência 'Brazilcore' e surpreende com look verde e amarelo

Ex-BBB Eslovênia Marques aposta em tendência 'Brazilcore' e surpreende com o estilo; entenda a estética

Redação Publicado em 19/08/2022, às 11h55

A ex-BBB Eslovênia Marques (25) está sempre arrasando em seus looks, e desta vez, não foi diferente. Eslô apostou na tendência Brazilcore que está tomando conta da internet e surpreendeu com a produção.

Através de seu perfil no Instagram, Eslovênia Marques mostrou a combinação entre verde e amarelo. A miss surgiu com um vestido colado e apostou em um boné e uma bolsinha como acessórios.

Esbanjando poder, Eslovênia recebeu diversos elogios com o registro: "Tudo que você veste fica bom!", disse um internauta. "Sempre linda", destacou outro. "Não erra nunca!', escreveu o terceiro.

Na legenda do post, Eslô comentou a estética e aproveitou para perguntar se seus seguidores gostam deste estilo: "Brasil style já!!! E vocês, gostam dessa estética?", disse.

O que é a estética 'Brazilcore'?

A tendência Brazilcore tem tomado as redes sociais recentemente. Diversos influenciadores apostam na tendência para 2022. O verde e amarelo, cores predominantes da bandeira do Brasil, tem sido usado por diversas pessoas, como forma de resgatar os símbolos nacionais.

É importante citar também, o color block, que é a tendência de misturar cores chamativas em um só look, e trazer essa estética do verde e amarelo reforça também essa moda que tem dominado as passarelas, como foi apresentado em alguns desfiles do SPFW.

Veja o look usado por Eslovênia Marques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eslovênia 🇸🇮 (@eslomarques)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!