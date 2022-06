Críticas, celebrações e homenagens marcam a SPFW; confira detalhes dos desfiles

SPFW foi marcada por desfiles belíssimos em celebração da moda brasileira e suas referências

Na última semana, a moda tomou conta da capital paulistana! Isso porque, mais uma edição da SPFW aconteceu, e claro, marcada por desfiles belíssimos e cheio de histórias.

Como foi possível acompanhar em outras semanas de moda, as tendências que estão dominando as passarelas seguem firme, e claro, os designers também estão apostando em criações inovadoras.

O desfile que marcou o início da São Paulo Fashion Week foi o da marca A Là Garçonne, que trouxe para as passarelas, um novo estilo para as roupas de festa. A marca apostou em modelagens diversas para apresentar smokings, vestidos, blazers e sobretudos.

ALà Garçonne trouxe um visual moderno, ousando também ao trazer tendências esportivas para os modelitos.

As tendências do SPFW

Ainda no início, o público pôde ver Camila Queiroz (29) brilhar na passarela da Bold Strap, uma marca que traz tendências fetishcore para o público. Em se primeiro desfile presencial, Bold Strap apresentou o estilo motocross em um desfile pra lá de sensual.

Do outro lado, o Projeto Ponto Firme traz um olhar sensível sob o comando de Gustavo Silvestre. O PF, que surgiu com oficinas de crochê para mulheres, pessoas trans e detentos trouxe ao SPFW, uma coleção brilhante de trabalho artesanal. Vestidos, acessórios e peças de crochê dominaram a passarela do SPFW.

Rocio Canvas apresentou um desfile brilhante, mostrando uma alfaiataria moderna e contemporânea, através dos recortes das peças, a cartela de cores e a distribuição de elementos nas peças.

No segundo dia de SPFW, vale um destaque para a marca Misci, que apresentou, mais uma vez, um olhar sensível da moda. A marca apresentou a coleção EVA - Mátria Brasil, uma homenagem para as mulheres que são as forças de sua casas e celebrou o resgate dos símbolos nacionais. Paulo André (23), Carol Trentini (34) e Enzo Celulari (25) cruzaram a passarela no desfile.

Críticas e celebrações marcaram a passarela do SPFW

A Meninos Rei, uma marca baiana idealizada por Céu e Júnior Rocha, levou para a passarela, um desfile avassalador com diversas referências, e usou o espaço no SPFW para denunciar o racismo e genocídio negro.

O glamour também foi algo marcante no SPFW, diversas marcas usaram a passarela para trazer desfiles belíssimos, com plumas, brilho e muito paetê! Walério Araújo foi a representação disto no terceiro dia de desfiles. A marca apresentou modelos brilhantes e coloridos, um verdadeiro resgate a carreira de Walerio na moda.

João Pimenta, do outro lado, apresentou um desfile all black. O designer mostrou as diferentes formas de aplicação da cor preta, em sobretudos, peças em alfaiataria e mais. Um destaque também aos bordados nas peças artesanais.

Isaac Silva aproveitou a passarela do SPFW para trazer uma homenagem a Marcia Pantera, uma das drag queens mais conhecidas de São Paulo com uma coleção toda voltada ao glamour e brilho das noites paulistanas.

E o designer Weider Silveiro apresentou uma coleção diversa, com peças com transparências, brilho e muitas referências da beleza feminina.

Os quatro dias de São Paulo Fashion Week foram marcados por verdadeiras celebrações à vida, mas claro, sob uma perspectiva crítica. As referências brasileiras estiveram bem representadas na passarela do evento que exalou arte em mais uma edição.

