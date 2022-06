Camila Queiroz fala sobre o convite para desfilar na SPFW: "Marca fazia os figurinos da Angel"

Atriz Camila Queiroz falou sobre o convite para desfilar pela marca Bold Strap na SPFW

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 14h31

Nos últimos dias, o nome de Camila Queiroz (28) esteve nos assuntos mais comentados da internet após sua participação no SPFW.

A atriz brilhou ao cruzar a passarela do desfile da marca Bold Strap vestindo um top mínimo e mini saia, e claro, o catwalk de milhões de Camila Queiroz repercutiu na web.

Em seu perfil no Instagram, Camila falou sobre como recebeu o pedido para desfilar pela marca no SPFW, segundo ela, já conhecia a marca por conta da personagem Angel, de Verdades Secretas, que usava figurino da marca.

"Eles faziam vários figurinos da Angel e no Carnaval deste ano eu usei figurino deles. Tava eu olhando os stories, e vi que eles iam desfilar no São Paulo Fashion Week, e eu fiquei super feliz por eles e respondi os stories. Aí eles falaram assim: 'Você não quer desfilar pra gente?' e cá estou, no carro, para o desfile da Bold Strap no SPFW", contou Camila.

Ainda no depoimento, Camila falou sobre a sensação de subir na passarela: "Para mim, a sensação de pisar em um palco de teatro e na passarela, é a mesma. Porque você tá ali, com o público, e tudo tem que dar cero, e vai dar!"

Em seguida, Camila mostrou os bastidores de sua preparação para o desfile, desde a chegada no evento até o momento em que cruzou a passarela, esbanjando poder.

A Bold Strap trouxe em seu primeiro desfile físico, a essência do motocross e sua estética leather, trazendo a temática fetishcore para o SPFW.

