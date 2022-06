Enzo Celulari celebra desfile no SPFW: "Olhar sensível pro nosso país"

Enzo Celulari usou as redes sociais para celebrar o desfile da marca brasileira 'Misci' no SPFW

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 11h23

Enzo Celulari (25) desfilou no São Paulo Fashion Week na última quinta-feira, 2, pela marca 'Misci'.

A marca levou para passarela a coleção EVA - Mátria Brasil, uma homenagem para as mulheres que são as forças de sua casas e celebrou o resgate dos símbolos nacionais.

Em seu perfil no Instagram, Enzo celebrou o desfile em que faz parte e aproveitou para enaltecer a coleção da marca brasileira idealizada por Airon Martin Misci.

O filho de Claudia Raia (55) e Edson Celulari (64) compartilhou uma sequência de fotos do desfile e escreveu: "Entre as infinitas possibilidades que existem dentro daqueles com o dom da criatividade, Airon traçou um caminho necessário pro Brasil de hoje. 'Eva - Matria Brasil' é um olhar sensível pro nosso país, é uma abordagem honrosa ao nosso passado e as nossas origens. É uma homenagem à aquelas que dedicaram uma vida inteira a nós. Que são casa, abrigo e proteção. Viva o Brasil que nós todos merecemos e a moda que nos representa. Airon, que alegria fazer parte disso e presenciar toda a sua grandeza como artista e ser humano", escreveu.

Nos comentários, Claudia Raia marcou presença e destacou: "Maravilha de coleção, de propósito", escreveu. Assim como Edson Celulari: "Bravo, filho!! Coleção linda", comentou.

Enzo Celulari celebra desfile no SPFW: