Camila Queiroz relembra Angel, de Verdades Secretas, ao abrir desfile no SPFW

Atriz Camila Queiroz brilhou ao desfilar com look sensual na passarela do São Paulo Fashion Week

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 08h26

Camila Queiroz relembra Angel em desfile no SPFW - Foto: Andy Santana / AgNews