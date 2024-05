Neto de Sonia Abrão encanta ao surgir em nova foto de olhinho aberto

Em foto com a vovó por parte de mãe, neto de Sonia Abrão encanta ao surgir de olhos abertos; Filippo nasceu há quase um mês

O neto de Sonia Abrão, Filippo, está quase completando um mês de vida e encantou ao surgir de olhinhos abertos em um novo clique publicado pela apresentadora na rede social. Nesta quarta-feira, 15, a jornalista homenageou a mãe de sua nora Bella Morais, Rose Morais, e exibiu a vovó com o pequeno.

Além de surgir no ombro da aniversariante descansando, o bebê apareceu de olhinhos abertos e chamou a atenção com tanta fofura. A comandante do A Tarde É Sua então postou os registros cheios de amor para parabenizar a sogra de seu único filho, o advogado Jorge Abrão.

"Hoje é dia dela… @rose_morais, a vovó do Filippo, mãe da Bella, sogra do Jorge! Sempre de pilha nova, é pura energia, maior astral! A gente adora você, viu, “colega”? Parabéns! Chuva de bênçãos na sua vida", escreveu a jornalista na legenda.

Ainda nas últimas semanas, logo após o nascimento do pequeno, a nora da apresentadora compartilhou um vídeo para contar sobre a chegada dele ao mundo e impressionou com os detalhes luxuosos da recepção que fizeram na maternidade.

Já nos últimos meses, Sonia Abrão impressionou ao exibir detalhes do chá revelação luxuoso, feito para descobrir o sexo de seu primeiro neto. Em junho do ano passado, o filho da jornalista se casou com Bella Morais em um evento luxuoso.

Sonia Abrão mostra ex-marido e sua atual conhecendo o neto

A apresentadora Sonia Abrão vem encantando ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido no último final de semana. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Veja o registro raro aqui.