Toda de azul, Taís Araújo se destaca com vestido de R$ 10 mil no The Masked Singer Brasil

Atriz Taís Araújo impressionou com produção luxuosa e toda azul para mais um The Masked Singer Brasil

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 16h24

A atriz Taís Araújo (43) impressionou com mais uma produção para o The Masked Singer Brasil.

Para desmascarar mais um artista neste domingo, 13, a artista global apostou em um look todo azul e com detalhes em prata.

O vestido escolhido dessa vez foi um de mangas, curtinho e grifado que custa em torno de R$ 10.177. Nos pés, ela colocou sapatos metalizados.

"Azul é a cor mais quente", escreveu a famosa ao exibir detalhes de sua produção e de sua transformação.

- Taís Araújo impressiona ao surgir totalmente de cara lavada: ''Surra de cara limpa''

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com tanta elegância. "Maravilhosa", elogiaram. "Espetacular", disseram outros.

Assim como Taís Araújo,Ivete Sangalo (49) também impressionou com mais um vestido luxuoso no palco do programa neste domingo, 13.

Veja o look de Taís Araújo no The Masked Singer Brasil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)