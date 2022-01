Taís Araújo impressiona ao surgir totalmente de cara lavada: ''Surra de cara limpa''

Após surgir toda produzida no 'The Masked Singer BR', Taís Araújo surpreendeu ao aparecer sem maquiagem

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 11h06

Após aparecer toda produzida no The Masked Singer Brasil, Taís Araújo (43) decidiu começar a semana de cara lavada.

Totalmente sem maquiagem, a atriz surgiu em fotos sem filtro em sua rede social nesta segunda-feira, 31, e impressionou.

"Depois da montação de ontem, uma surra de cara limpa pra iniciar a semana porque equilíbrio é tudo. Boa semana, meu povo!", desejou Taís Araújo.

Nos comentários, os internautas não deixaram de falar sobre o visual da esposa de Lázaro Ramos (43). "Deusa na montação. Deusa água e sabão", escreveu a cantora Iza(31). "Linda", admiraram os fãs.

No último programa do The Masked Singer Brasil, Taís Araújo apostou em cabelos loiros e brincou sobre a Barbie estar diferente.

Veja as fotos de Taís Araújo sem maquiagem: