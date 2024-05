Sozinho, príncipe Harry participa de serviço em catedral de Londres

Em Londres para os Jogos Invictus, príncipe Harry participa de serviço na Catedral St Paul e chega sozinho ao evento; veja!

Príncipe Harry já está de volta ao Reino Unido! Nesta quarta-feira, 8, o duque de Sussex retornou à Londres para participar do serviço de ação de graças na Catedral de St Paul, onde será celebrado os 10 anos dos Jogos Invictus, criado por ele mesmo enquanto ainda fazia parte da realeza britânica.

O marido de Meghan Markle chegou sozinha à catedral, uma vez que sua esposa decidiu ficar com os filhos do casal na Califórnia, nos Estados Unidos, onde eles moram há alguns anos. Harry também não contará com a presença de outros membros da família real, uma vez que ele está afastado da realeza desde que abriu mão de seu título real.

Na ocasião, Harry apareceu com um sorrisão no rosto e acenou para aqueles que vieram prestigiar sua chegada em Londres. De bom humor, ele entrou na catedral acompanhado do padre que irá celebrar o serviço.

Segundo a revista People, o rei Charles IIInão tem intenção de reencontrar com o filho, mesmo que já tenha retomado suas atividades públicas em meio de tratamento contra um câncer. "Em resposta às muitas perguntas e especulações contínuas sobre se o Duque se reunirá ou não com seu pai enquanto estiver no Reino Unido nesta semana, infelizmente não será possível devido à agenda de Sua Majestade. O Duque, é claro, entende a agenda de compromissos e várias outras prioridades de seu pai e espera vê-lo em breve", disse um porta-voz ao veículo.

Vale lembrar que Harry e Charles não se encontram pessoalmente desde fevereiro, quando o príncipe retornou para o Reino Unido para visitar o pai após a revelação de seu diagnóstico de câncer.

Filho do príncipe Harry, Archie, perde 'tradição' da realeza

Filho do príncipe Harry e Meghan Markle, Archie perdeu uma tradição da família real britânica em seu aniversário. O menino completou 5 anos de idade na última segunda-feira, 6. Como ele vive com a família nos Estados Unidos, ele não teve a experiência de passar o seu aniversário junto com a família na Inglaterra.

De acordo com o especialista na realeza britânica Tom Quinn, a família tem a tradição de dar presentes divertidos nos aniversários. “Definitivamente, ele vai perder algumas doces tradições de aniversários reais”, informou.

E uma das tradições é a entrega de presentes simples e divertidos. Como todos da família são ricos e podem comprar tudo o que querem, eles costumam dar presentes simbólicos e que podem até fazer brincadeiras com o aniversariante. “Eles presenteiam com coisas bobas e engraçadas. Certa vez, antes dele [Harry] conhecer Meghan, Kate o presenteou com um kit de Como Fazer Crescer Uma Namorada Para mim. A graça dessa tradição é mostrar o lado leve da realeza”, disse Quinn.