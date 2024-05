Helicóptero de Neymar Jr. ajuda em resgate de mulher no RS

Nas imagens que circula na internet, o helicóptero de Neymar Jr., que está no Rio Grande do Sul, ajuda a socorrer uma mulher

Na tarde desta quarta-feira, 8, o helicóptero particular do jogador de futebol Neymar Jr. ajudou a resgatar uma mulher que estava ferida. O atleta mandou suas aeronaves ao Rio Grande do Sul para enviar mantimentos doados e auxiliar no socorro às vítimas das enchentes.

Em um vídeo que circula na internet, a equipe de resgate e outras pessoas levam uma mulher até o helicóptero, com as iniciais do atacante. "Helicóptero pessoal do jogador Neymar acaba de salvar uma mulher em estado grave, em Eldorado do Sul. Acompanhei de perto o trabalho da equipe, que estava na serra chegou a Região Metropolitana para esse socorro fundamental", disse um perfil.

Nesta última terça-feira, 7, Neymar se manifestou na web sobre sua ajuda ao Rio Grande do Sul. "Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal… meu Pai @neymarpai_ está cuidando e dando todo auxílio possível", contou sobre seu pai estar encarregado", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sentinela 24H®️ (@sentinela24h)

Neymar Jr e Bruna Biancardi se reúnem em 7º mesversário da filha

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, completou 7 meses de vida na última segunda-feira, 6. E em celebração do mesversário de sua herdeira, o jogador de futebol e a influenciadora digital se reuniram na Arábia Saudita para passar um tempo juntos.

Nos stories de seus perfis oficiais do Instagram nesta terça-feira, 7, o ex-casal publicou um registro de Mavie, sendo que Bruna ainda apareceu com a pequena em seu colo. Mais cedo, modelo chegou a compartilhar um clique da pequena para celebrar o mesversário.

"Ontem essa neném fez 7 meses. Como passa rápido... te amo, minha vida", declarou Biancardi. No vídeo compartilhado pela mamãe, Mavie apareceu sorrindo e se divertindo com sua imagem em um espelho. Confira!