No The Masked Singer Brasil, Ivete Sangalo impressiona com vestido longo todo brilhante

Cantora Ivete Sangalo esbanjou elegância ao apostar em look de gala colorido cheio de brilhos

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 15h49

A cantora Ivete Sangalo (49) impressionou com mais um look no The Masked Singer Brasil.

Para o programa deste domingo, 13, a apresentadora apostou em um vestido longo com mangas nada discreto.

Toda colorida e cheia de brilhos, a peça deixou Ivete Sangalo deslumbrante e em destaque no palco de apresentações.

Ao compartilhar fotos da produção cheia de elegância em sua rede social, a famosa logo impressionou os fãs e foi muito elogiada.

"É muita beleza! Tô em choque!", escreveu Sabrina Sato (41). "Um look mais lindo que o outro", falou um seguidor.

No último domingo, a motoqueira foi desmascarada e o público descobriu que Leticia Colin (32) era a famosa por trás da fantasia.

Antes dela, o cantor Dudu Nobre (48) foi descoberto e Gretchen (62) foi a primeira da segunda temporada do The Masked Singer Brasil a ser desmascarada.

Veja o look de Ivete Sangalo no The Masked Singer Brasil: