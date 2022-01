Ivete Sangalo manda recado para segundo eliminado do 'The Masked Singer BR': ''Bebê mais amado do Brasil''

Ivete Sangalo manda recado para Dudu Nobre após eliminação do 'The Masked Singer BR'

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 09h31

Ivete Sangalo (49) usou suas redes sociais para mandar um recado para o segundo participante a deixar o The Masked Singer Brasil!

O Bebê do programa acabou levando a pior no episódio de domingo, 30, e foi o segundo desmascarado na nova temporada do reality. O cantor Dudu Nobre (48) surpreendeu ao revelar que era o responsável pela performance.

“Primeira vez que a voz do povo não foi a voz de Deus! Fiquei feliz demais. Pra gente que vive com arte e entretenimento, é muito bacana poder participar. Ninguém acertou, achava que iam reconhecer pela voz”, declarou ele. “Eu me esforcei muito para evitar entregar com a voz. Primeira vez que eu tive a oportunidade de pegar preparação verbal, corporal, fantasia”, contou ainda.

Após a apresentação do artista com a música Desce Pro Play, de Anitta, MC Zaac e Tyga, a comandante da atração da TV Globo fez questão de parabenizar o artista pela participação.

"@dudunobresamba, você é o bebê mais amado do Brasil! Que demais ter você com a gente nessa fantasia de música e alegria! Que domingo minha gente", celebrou Ivete Sangalo ao postar trecho do programa.

"Ele arrasou muito", "Que surpresa esse bebê, não acertei kkk", "Essa temporada tá sendo uma caixinha de surpresas, viu? Nunca que eu ia pensar que o bebê era ele", destacaram os fãs.

Em seu feed no Instagram, Dudu Nobre agradeceu pela participação. "E aí, quem desconfiou? Obrigado @maskedsingerbr curti muito participar!".

Vale lembrar que a primeira a deixar o reality musical foi a cantora Gretchen (62).

Confira a homenagem de Ivete Sangalo para Dudu Nobre:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)