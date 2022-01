Gretchen celebra sua participação no 'The Masked Singer': ''Foi lindo''

Cantora Gretchen falou tudo sobre o programa musical 'The Masked Singer', da Globo

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 12h22

Primeira eliminada da segunda edição do programa The Masked Singer Brasil, a cantora Gretchen (62) foi desmascarada na tarde deste domingo, 23.

Em conversa com o Gshow, a artista celebrou a participação dela no reality musical da TV Globo que diverte telespectadores de todas as idades.

"Foi maravilhoso, uma experiência única! Acho que todo artista deveria participar porque é uma coisa muito legal. Eu assisti a primeira temporada inteira, e falavam que o Jacaré era eu (risos). Aceitei o desafio, e quis uma fantasia que não desse para me mexer muito para não verem meu corpo", disse ela que se caracterizou como uma rosa.

"Foi lindo e emocionante na hora de tirar a máscara. Eu fui muito elogiada, as pessoas ficaram felizes e eu nunca imaginei que era tão amada desta forma. Minhas redes sociais não param com o povo comentando, eu estou muito feliz", garantiu a famosa que é dona de uma legião de fãs.

No palco do The Masked, Gretchen interpretou Amor I love You, sucesso na voz de Marisa Monte (54). A escolha da canção foi uma estratégia para ela não ser reconhecida pelos jurados. "Minha voz é uma voz muito conhecida. Então, eu procurei escolher músicas que não combinavam comigo para não entregar a minha identidade. Foi tudo muito tranquilo, eu já tinha experiência com coreografia, então foi mais fácil", explicou.

Veja um trechinho da performance da Gretchen!