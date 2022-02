Leticia Colin fala de sua participação The Masked Singer Brasil após chocar o público: ''Foi muito divertido ver eles tentando adivinhar''

Leticia Colin celebrou o sucesso de sua participação no The Masked Singer Brasil, após chocar o público com sua revelação

No último domingo, 6, Leticia Colin (32) foi revelada como a famosa por de baixo da fantasia de Motoqueira no The Masked Singer Brasil.

Após duas apresentações arrasadoras, a eliminação da atriz chocou o público e os jurados ao mostrar sua verdadeira identidade: "Foi muito divertido ver eles tentando adivinhar.", comentou a atriz durante uma entrevista para a TV Globo.

Para a artista, depois que tirou a máscara, ficou muito mais fácil identificar sua voz: "Participar do The Masked Singer Brasil é uma experiência, ficamos um pouco invisíveis. Você vê as pessoas e elas não sabem que você está ali, bem curioso.".

Ela também comentou da escolha de seu repertório musical, principalmente por escolher a canção A Queda, um sucesso de Gloria Groove (27): "Para mim foi uma honra cantar Gloria Groove, e era muito importante para mim poder cantar essa música dela. Nós escolhemos músicas com essa pegada Rock 'n roll para dialogar com esse perfil da motoqueira. Então, nós escolhemos músicas que trouxessem isso."

Mesmo sua participação no programa chegando ao fim, ela não poderia estar mais feliz: "Ser desmascarada foi muito bom. Quando a gente é desmascarado também ganhamos nesse programa, porque a gente recebe muito carinho do público, dos jurados, da Ivete.. É muito bom construir a magia e depois poder revelar o truque do mágico. É essa sensação."

Por fim, ela celebrou a experiência de participar do The Masked Singer Brasil, pois conseguiu realizar o sonho de voltar a cantar: "Foi muito bom participar no programa e retomar o canto. O 'The Masked Singer' é cheio de desafios e nos tira da zona de conforto já que temos que dançar e cantar. Eu adorei as aulas de canto e adorei retomar esse processo de estudo e de sala de ensaio. Foi bem completo, gostei muito."

Confira o momento em que Leticia Colin foi revelada como a Motoqueira no The Masked Singer Brasil: