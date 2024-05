Datena tem quadro de saúde atualizado pelo filho e deve receber alta nos próximos dias

O apresentador José Luiz Datena deve receber alta hospitalar nos próximos dias, após realizar duas cirurgias no aparelho digestivo

Ao que tudo indica, Datena receberá alta hospitalar nos próximos dias! Em conversa com o portal LeoDias, Joel Datena, filho do apresentador, deu atualizações sobre o quadro de saúde do pai, que realizou duas cirurgias no aparelho digestivo recentemente.

“Está tudo bem graças a Deus. Ele já está sendo preparado para ter alta”, disse Joel ao veículo.

Vale lembrar que o apresentador José Luiz Datena precisou ser internado novamente para passar por uma nova cirurgia. Ele realizou um procedimento na semana passada e recebeu alta hospitalar no final de semana, mas teve que voltar ao hospital.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, Datena fez uma cirurgia na quinta-feira, 2, na região do períneo e teve alta no sábado. Porém, no domingo, 5, ele sofreu um sangramento no local da primeira cirurgia e teve que ser operado novamente.

A nova cirurgia já aconteceu e correu dentro do previsto. Agora, ele está em recuperação na UTI.

Datena conta sobre como é conviver com a diabetes

Recentemente, ennquanto conversava com Catia Fonseca, José Luiz Datena falou sobre como é importante as marcas produzirem alimentos pensando nas pessoas que tem diabetes. O jornalista diz que passa mal quando vai a um restaurante e não consome produtos que são direcionados para diabéticos.

“Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje você quase não percebe (a diferença entre açúcar e outros adoçantes). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e pouco sal, quase nenhum sal. Eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Agora quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.

“Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríves”, relatou para sua colega de emissora.