Matteus, BBB 24, rebate críticas por não estar no Rio Grande do Sul

'Se coloquem no meu lugar' pediu Matteus; o vice-campeão do BBB é de Alegrete e tem se mobilizado para pedir por ajuda ao Rio Grande do Sul

Matteus, do BBB 24, virou alvo de críticas nas redes sociais por ter viajado ao Amazonas, onde tem passado dias ao lado de Isabelle, com quem vive um romance, em meio a tragédia enfrentada pelo Rio de Grande de Sul. Através de uma transmissão ao vivo no Instagram, nesta quarta-feira, 08, o ex-BBB respondeu às críticas.

"Se não vai ajudar então não atrapalha. Não fique fazendo comentários desagradáveis, se coloquem no meu lugar. Eu estou fazendo tudo para ajudar... Todo o Brasil está engajado. O pessoal do Amazonas, do Pará, e eu agradeço do fundo do meu coração pelo o que vocês estão fazendo pelo meu estado", comentou ele. "Faz noites que eu não durmo direito pensando em tudo o que está acontecendo, isso vocês não veem né?", perguntou o sulista.

O vice-campeão do reality show usou as redes sociais e a visibilidade que ganhou com o programa para pedir ajuda para a população do estado. Vale lembrar que Matteus é um dos responsáveis pela vaquinha que já arrecadou um valor milionário às vítimas do Rio Grande do Sul e divulgou uma vaquinha online que, até a manhã de segunda-feira, 06, já havia arrecadado mais de R$28 milhões, que serão destinados às vítimas.

Ana Maria Braga faz pedido para Matteus em meio às enchentes no RS

No programa Mais Você desta segunda-feira, 6, Ana Maria Braga expressou sua preocupação com a crise desencadeada no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas no estado. Durante a participação de Matteus, a apresentadora solicitou o empenho do vice-campeão do BBB 24 na conscientização e mobilização de recursos para auxiliar as vítimas da tragédia.

O gaúcho desabafou sobre se sentir de "mãos atadas" diante da situação no Rio Grande do Sul. "Eu tô vivendo um momento conturbado na minha cabeça. [...] Me sinto de mãos atadas. Quando [fui procurado para fazer uma vaquinha], não pensei duas vezes em fazer uma parceria e ajudar nosso estado", disse ele.

Em resposta, Ana Maria disse que ele ainda podia "fazer muita coisa". "Eu sei que você disse que tá de mãos atadas, mas não tá de boca e cabeça atadas. Você pode fazer muita coisa, pedindo a solidariedade e ajuda do Brasil todo, que é isso que você tem feito", afirmou.