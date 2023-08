Embalada para presente? Claudia Leitte causa com vestido transparente com laço

Cantora Claudia Leitte causa ao apostar em modelo vibrante com laço bem grande; veja

A cantora Claudia Leitte chamou a atenção ao apostar em um look de cor vibrante para se apresentar nos últimos dias. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos toda produzida e impressionou com os detalhes.

O modelo bem justinho, escolhido pela loira, além de transparência, ainda tinha um laço bem grande na região do decote, deixando a como um presente. Claudia Leitte arrematou o look em grande estilo com luvas da mesma cor e acessórios com pérolas.

"Meu Deus! Que coisa linda foi esse show, Itabaiana!? Obrigada, meu Sergipe lindo e abençoado! O presentinho ganhou um presente!", disse ela na legenda. Nos comentários, a artista recebeu elogios. "Uma boneca linda", escreveu Ivete Sangalo. "Que deusa", enalteceram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Claudia Leitte comemorou o aniversário de seu filho do meio, Rafael Pedreira, de 11 anos. A artista, que tem três herdeiros, falou sobre a dificuldade que enfrente com o jovem por ele não gostar de aparecer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

OS FILHOS DE CLAUDIA LEITTE

Recentemente, Claudia Leitte encantou ao mostrar a filha caçula, Bela Pedreira, de 4 anos. A aparência dela chamou a atenção por lembrar bastante a cantora. O primogênito, Davi Pedreira, foi exposto na rede social ao aparecer em um vídeo cozinhando para a família.

Os três filhos são fruto do casamento de Claudia Leitte com Márcio Pedreira. Discreta com sua vida pessoal, recentemente, ela encantou ao exibir cliques raros da família durante seu aniversário com uma festa em casa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou.